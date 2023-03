Koninklijk Paleis in Brussel wordt stevig gerenoveerd: "Koning krijgt ramen met dubbel glas"

De gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel worden gerenoveerd. Ook de balustrades, stenen trappen, tuinmuren, poorten en hekken zullen hersteld worden. "We gaan alle gevels van het paleis reinigen en als het nodig is, gaan we ook stenen herstellen of vervangen", vertelt Sandra Van Gestel van de Regie der Gebouwen.