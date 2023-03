KU Leuven bespaart volgend academiejaar energie door extra sluitingsdag na allerheiligen

"Het is een eenmalige maatregel, ingegeven door de actuele energieproblematiek", stelt woordvoerder Sigrid Somers van de KU Leuven. "Feestdagen verschuiven immers. In 2024 valt 1 november bijvoorbeeld op een vrijdag en is er geen mogelijke brugdag."

De KU Leuven schat dat de maatregel een besparing kan opleveren tot 75.000 euro. Eerder besloot de universiteit al haar verwarming in alle gebouwen een graad lager te zetten, en ze uit te zetten in de late namiddag op plaatsen waar ’s avonds geen les wordt gegeven. Ook het zwembadwater van het Sportkot is ietsje minder warm dan vroeger.