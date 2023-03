Man (32) uit Anzegem nog steeds niet gevonden na val in Schelde aan Waagnatie in Antwerpen

Volgens de politie was de West-Vlaming vermoedelijk onder invloed van drugs. Of dat effectief het geval was, weet de vader niet. Wel hekelt hij het drugsbeleid op het feest en de gevaarlijke omgeving aan de Waagnatie. “Mijn stiefzoon ging er even geleden ook naar een feest en toen viel het hem op hoe openlijk er drugs gebruikt werd. Er werd amper ingegrepen. Hij vertelde toen ook al dat het er zeer gevaarlijk is in het donker. Zulke feestzalen zouden eigenlijk niet vlak aan het water mogen liggen.”