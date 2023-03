Man veroordeeld omdat hij blauw zwaailicht misbruikte om aan file te ontsnappen in Linter

Agenten in een anonieme auto, die in Linter in april vorig jaar in een file reden achter een tractor, schrokken zich een hoedje toen plots een auto met blauw zwaailicht die file tegen hoge snelheid voorbijstak. Ze roken onraad en zetten de achtervolging in, waarbij ze zelf snelheden haalden tot 180 km/u. Toen ze hun eigen blauw zwaailicht aanstaken, zette de man zich uiteindelijk aan de kant.