Long covid komt nog vaak voor en het is niet de enige slepende aandoening na een virusbesmetting

Er zijn ook belangrijke vragen die voorlopig onbeantwoord blijven. Zo weten we niet met zekerheid of het virus aanwezig blijft in het lichaam van patiënten met long covid, en of dat dan de klachten veroorzaakt. "Het is waarschijnlijk niet het belangrijkste mechanisme", zegt Livia De Picker. "Het virus lijkt bij de meeste long covidpatiënten niet in het lichaam aanwezig te blijven, en zeker niet in de hersenen. Dat zou je nochtans verwachten met al die psychische klachten."