Nieuw openbaar vervoersplan vanaf 1 juli: busaanbod in Limburg verandert drastisch 

De reizigersvereniging TreinTramBus was niet officieel betrokken bij de opmaak van het nieuwe vervoersplan. Dat er in Limburg een kwart van de haltes zal verdwijnen vindt TreinTramBus geen goede zaak, zegt woordvoerder Kees Smilde. "Het is in sommige gevallen goed dat de bus daardoor sneller kan rijden tussen dorps- of stadscentra, maar De Lijn vergeet dat reizigers veel langer onderweg zijn omdat ze bijvoorbeeld eerst met de fiets naar een verder gelegen halte zullen moeten rijden. Dus de bus rijdt sneller, maar de reiziger is langer onderweg".

TreinTramBus vindt het ook niet goed dat de busgebruikers pas in juni informatie krijgen over ingrijpende plannen die een maand later ingaan. Er blijven ook nog veel vraagtekens over de Mobiliteitscentrale die vervoer op maat zal moeten aanbieden in landelijke regio's die vroeger met de belbus werden bediend. "We weten nog niet hoe die centrale zal werken, waar en tegen welk tarief", besluit Kees Smilde.