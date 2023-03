Nieuwe buslijn 66 moet zorgen voor betere verbinding tussen Jan Palfijnziekenhuis in Merksem en Schoten

Er komt ook een buslijn bij. "Buslijn 66 vertrekt aan de P+R Luchtbal en rijdt langs verschillende wijken in Ekeren langs het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem tot Schoten. Daar is al lang vraag naar", vertelt directeur-generaal van De Lijn An Schoubs. In Klein-Brabant en een stukje Oost-Vlaanderen komen er drie nieuwe buslijnen, die reiswegen van andere huidige lijnen zullen combineren. Ze moeten vooral aansluiting geven met de treinen in het station van Puurs.