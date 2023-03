Nieuwe campagne “Vibe Check” leert jongeren bewuster omgaan met sociale media: “Jongeren voelen zich slecht omdat ze zich vergelijken op sociale media”

“Vibe Check” is de naam van een nieuwe informatiecampagne en spel waarmee jongeren tussen 11 en 18 jaar alle vaardigheden aangeleerd krijgen om bewuster om te gaan met sociale media. Ook om de impact ervan op hun mentaal welzijn beter in te schatten. Het is een samenwerking tussen de KU Leuven universiteit, Mediawijs en het informatieplatform voor jongeren WAT WAT.

“De campagne heet ‘Vibe Check en dat betekent eigenlijk dat we de ‘vibe gaan checken’, zoals dat heet in jongerentaal”, zegt Felien Dekorte, campagnemanager van WAT WAT. “Welke berichten op sociale media geven een goed gevoel, welke niet? Wat kan ik daar aan doen of wat kan ik doen voor anderen? We spelen een spel waar dan situaties in voorkomen zoals een Instagram story waar al je vrienden instaan, maar jij niet. Welke ‘vibe’ geeft je dat dan? We gaan daar dan over in gesprek in kleine groepjes en geven tips.”