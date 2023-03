Nieuwe stap in richting van "stadsboulevard Reyerslaan" in Schaarbeek

In eerste instantie verdwijnen er een aantal rijstroken benadrukt Van den Brandt. “Brussel verandert op die manier van stad gericht op auto’s en transitverkeer naar een stad op maat voor haar bewoners.” Over de volledige lengte komen brede voetpaden en afgescheiden, met een grasstrook, tweerichtingsfietspaden. Centraal blijven in beide richtingen de twee rijstroken voor wagens behouden.