NMBS zoekt invulling voor leegstaand deel van station Wetteren

Een deel van het station van Wetteren staat al enkele jaren leeg, het vroegere stationsbuffet. De NMBS wil de ruimte graag een nieuwe invulling geven, en doet daarom een oproep naar het grote publiek. "We vragen aan de markt: heeft iemand een idee om in het station van Wetteren aan de slag te gaan? Wat is hier mogelijk?" zegt Bart Crols van NMBS.

Het gaat om een ruimte van ruim 170 vierkante meter. "Er zijn dus veel mogelijkheden", stelt Crols. "Bijvoorbeeld iets met een eetgelegenheid. Maar even goed een creatief atelier of iets totaal anders", besluit hij.

Je kan ideeën insturen tot eind mei. Daarna zal NMBS het beste idee selecteren en op zoek gaan naar een geschikte kandidaat via een klassieke aanbesteding.