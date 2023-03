Oprit Sportpaleis dicht tot zaterdagochtend voor voorbereidende werken Oosterweelverbinding

Verkeer moet plaatselijk omrijden via de Noordersingel naar de oprit in Borgerhout. Wie van verder komt, kan best naar Wommelgem rijden. Lantis roept ook op om de aangeduide omleidingen te volgen. "Het is heel verleidelijk om je gps of navigatie-apps te gebruiken, maar het is beter om in deze soort gewijzigde omstandigheden, die maar heel kort duren, om de signalisatie op de weg te volgen."