Oudenburg wil eenzame appelboom redden

De Jabbeekse Cox of Mahieu-appel kwam er door boomkweker Willy Mahieu uit Jabbeke. Willy had een Malus Domestica "Cox’s Orange Pippin" in zijn boomgaard staan, maar op één zijtak was er een mutatie gebeurd. De appels aan die tak waren opvallend roder van kleur en zoeter van smaak. De kweker nam entmateriaal en zo werd de Jabbeekse rode Cox geboren. Hij bracht hem op de markt, maar nu ligt dat stil en is hij niet meer in de handel te verkrijgen.