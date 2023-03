Politiezone Polder roept op tot waakzaamheid in paardenmaneges

Sinds halfweg november zijn er veel inbraken in paardenmaneges. In verschillende provincies gebeurden al inbraken. De dieven gingen ervandoor met zadels en andere waardevolle materialen. Ook in West-Vlaanderen is er al in verschillende maneges ingebroken. De politiezone Polder roept daarom op om extra waakzaam te zijn. “Onze zone bleef voorlopig gespaard van inbraken”, zegt politiecommissaris Wim Merlevede, "maar we merken dat de inwoners van Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst zich zorgen maken. Daarom willen we eigenaars enkele tips geven."