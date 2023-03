Regering laat voorstel FANC onderzoeken: Doel 4 en Tihange 3 inzetten om stroomtekort te vermijden

Het FANC geeft nu aan dat de inzet van Doel 4 en Tihange 3 toch mogelijk is, als de werken voor hun levensduurverlenging anders worden ingepland.

Op vraag van de regering zal producent Engie een veiligheidsdossier bij het FANC indienen. Tegen wanneer dat moet gebeuren, is niet duidelijk. In regeringskringen horen we dat dit iets is voor de komende weken.

Eerder had Engie al een veiligheidsdossier ingediend om Doel 1 en 2 en Tihange 1 in te zetten om de twee moeilijke winters te overbruggen, waarin Engie zich duidelijk verzet tegen die aanpak. Daarop schoof het FANC gisteren een voorstel naar voren om eventueel Doel 4/Tihange 3 in te zetten tegen de stroomtekorten. Die zijn volgens het FANC veiliger en robuuster dan de oude kernreactoren.