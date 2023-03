Sfinx "met lachkuiltjes" opgegraven in Egypte

De sfinx in kalksteen werd ontdekt in een Byzantijns bassin in een graftombe met twee verdiepingen, samen met een Romeinse stele (gegraveerde tablet of pilaar) "met inscripties in het Demotisch en hiëroglyfen", aldus het ministerie voor Toerisme en Oudheden in een persbericht.

Die stele moet nog ontcijferd worden om de exacte identiteit van de keizer te onthullen. Volgens het Egyptische team rond de opgravingen zou het de Romeinse keizer Claudianoius kunnen zijn.