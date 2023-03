Vlaamse auteurs Yves Petry en Peter Terrin op shortlist Libris Literatuur Prijs

"De gebeurtenis" is de tiende roman van Peter Terrin. Het boek is samengesteld uit losse hoofdstukken. Die dragen de naam van personages die rond één centrale figuur cirkelen, een overleden schrijver. Hij heeft zijn erfenis nagelaten aan zijn assistente, die na zijn dood contact legt met zijn geüploade brein. Er zit dus ook een snuifje science-fiction in het boek. Het centrale thema is volgens Peter Terrin de vraag “wat is een afgerond leven, wat is een waardig levenseinde?”