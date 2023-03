Woonmaatschappij Gent stelt kraaklijst én draaiboek op om sneller op te treden tegen overlast in leegstaande woningen

Thuispunt Gent wil kordater optreden tegen krakers die leegstaande sociale woningen bezetten. Afgelopen weekend stapten bewoners van woontoren Orion, in de wijk Nieuw Gent, naar de media om aan te kaarten dat 20 leegstaande woningen er gekraakt zijn. De krakers zorgen er voor overlast, onder meer door er bergen afval achter te laten. Thuispunt maakt in de toren appartementen leeg om ze te renoveren. "We zijn almaar vaker slachtoffer van agressieve krakers", zegt voorzitter Marc Hueghebaert. "We gaan daarom in kaart brengen welke woningen kraakgevoelig zijn bij nieuwe werven. Daarnaast stellen we nu ook een draaiboek op om sneller tot een uitzetting over te gaan."