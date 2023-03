Leerlingen Atheneum Hoboken maken soep voor kinderen met lege brooddoos: “Een bekertje liefde”

De soep is een eenmalige actie, maar elke dag smeert het secretariaat een mand vol boterhammen voor wie het nodig heeft. Elk pakket bevat 2 boterhammen. "We bieden die aan alle leerlingen aan, want we willen niet stigmatiseren", zegt leerkracht Laury Lauryssen.

Het verhaal van de lege brooddozen is een realiteit op het Atheneum in Hoboken. "Soms zien we lege brooddozen. Soms zitten er extreem ongezonde snacks in zoals chips of stukken pizza", vertelt Lauryssen. "De leerlingen lopen er niet mee te koop. Wij weten intussen wel wie de boterhammen echt nodig heeft. We bieden het op een subtiele manier aan zodat het niet te hard opvalt dat ze geen goede lunch mee hebben."