Spookrijder negeert bevel politie: "Ik dacht dat agenten festivalgangers waren"

De politie merkte de man op tijdens de Beverse feesten vorige zomer, toen hij met zijn auto een verbodsbord voor alle verkeer negeerde en zich in de feestenzone begaf. De agenten probeerden met alle middelen de man duidelijk te maken dat hij in de fout ging. De inspecteurs klopten zelfs met de volle hand op de wagen. De openbaar aanklager las wat volgde voor uit het proces-verbaal: "Maar net op dat moment gaf de man volle gas en nam hij de vlucht. Op camerabeelden is te zien hoe hij over het fietspad al spookrijdend het centrum van Beveren verlaat richting Melsele."



De man beweert nu dat hij niet doorhad dat het om politiemensen ging: "Ik had niet in de gaten dat ik iets verkeerd aan het doen was. Ik had de politieagenten ook niet herkend. Ik dacht dat het twee enthousiaste festivalgangers waren". De man moest wel toegeven dat hij toen wellicht onder invloed van medicijnen was: "Ik ben al drie jaar invalide als gevolg van psychische problemen. Ik krijg hiervoor begeleiding aan huis maar neem ook een hele reeks medicijnen".

De rechter sprak nog geen vonnis uit. Na de uitleg van de man wil de rechter eerst een arts aanstellen om na te gaan of de man nog wel bekwaam is om met een wagen te rijden. In september komt de zaak opnieuw voor.