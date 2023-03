Lusvormige weg voor het Cultuurcentrum Hasselt wordt onthard om zo stadspark uit te breiden

De ontharding van de weg is de laatste fase van de uitbreiding van het stadspark en daarbij zijn ook buurtbewoners en het CCHA gevraagd om input te geven. "We hebben onze plannen voorgelegd en dit is wat er uitgekomen is", vertelt Derya Erdogan. Dat heeft wel als gevolg dat de gratis parkeerplaatsen langs de weg zullen verdwijnen. Maar er zijn nu wel extra plaatsen aan de andere kant van het cultuurcentrum. "We hebben daar de parking heraangelegd en de capaciteit uitgebreid", zegt Derya Erdogan. De werken zullen afgerond zijn in het najaar van 2023.