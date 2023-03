Hulplijn 1712 verwerkte vorig jaar 9.000 oproepen over geweld en mishandeling, helft van de slachtoffers zijn kinderen

Huiselijk geweld is ook het thema van een nieuwe campagne van hulplijn 1712, op honderd bussen en trams van De Lijn en op digitale borden in de Antwerpse premetro. "Het is een confronterende waarheid, maar het gezin is voor vele kinderen en volwassenen geen veilig of warm nest", zegt Van de Voorde. "Driekwart van de slachtoffers over wie 1712 een oproep kreeg, maakt het geweld in het gezin mee. Met de campagne wil 1712 slachtoffers, plegers en omstanders van huiselijk geweld aansporen om de hulplijn te contacteren."