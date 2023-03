Vlaams Parlement bespreekt stikstofdossier morgen tijdens extra plenaire vergadering: wat zijn de standpunten?

Want over het voorstel dat nu op tafel ligt is de partij duidelijk: dat volstaat niet. "Het dossier zoals het er nu uitziet, biedt te weinig perspectief voor jonge boeren. Heel veel landbouwgezinnen zitten in de problemen en wij willen dat er voor hen een toekomst is", zegt viceminister-president Hilde Crevits.