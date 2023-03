Studenten verkopen armbandjes met QR-code om verloren gelopen kindjes snel terug te vinden

De vijf jongeren die Lostly opgericht hebben, studeren KMO & Ondernemen aan de UCLL in Heverlee/Leuven. Ze zitten in hun voorlaatste jaar bachelor. Naomi Alens, één van die vijf studenten, legt uit hoe het armbandje met de QR-code werkt. "Ouders kunnen op onze website een polsbandje voor hun kindje bestellen en een account aanmaken. Op die account vullen ze hun gegevens in. Wanneer hun zoon of dochter naar het strand of op uitstap gaat, moeten ze die gegevens activeren. Wie een verloren kindje met zo'n bandje rond de pols vindt, kan de QR-code scannen met de smartphone. Op die manier verschijnen de gegevens van de ouders en kan er contact gelegd worden."