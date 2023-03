Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja veroordeeld tot 15 jaar cel

In Wit-Rusland is Svetlana Tichanovskaja bij verstek veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Dat heeft een rechtbank in Wit-Rusland beslist. Tichanovskaja is de belangrijkste politieke tegenstander van de huidige president Loekasjenko. Na de presidentsverkiezingen in 2020 moest ze het land ontvluchten en leeft ze in ballingschap.