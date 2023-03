Tongeren heeft opnieuw een koppel zwanen in stadspark De Motten

"Het was voor ons dus echt belangrijk dat we, nu het broedseizoen eraan komt, een koppel witte zwanen zouden hebben in ons park", gaat Jans verder. "Twee zwanen plaatsen in een nieuw territorium terwijl ze elkaar nog niet echt kennen is altijd spannend. Dat is nogmaals gebleken toen we hoorden dat ons mannetje de dag nadien al verdwenen was."

"We hadden totaal geen idee waar hij kon zijn", geeft Jans toe. "We waren dus best wel ongerust, maar gelukkig bleek hij op uitstap te zijn in het nabijgelegen woonzorgcentrum. Daar hebben we hem in goede gezondheid teruggevonden en niet veel later zat hij terug in de vijver. Een weekje later lijken de twee zwanen elkaar echt wel gevonden te hebben. Ze wijken niet van elkaars zijde, leggen hun kopjes tegen elkaar en jagen zo nu en dan al spelend de meeuwen weg. Dat zit dus wel goed."