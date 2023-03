Tiense handelaars lopen warm voor eigen buurtinformatienetwerk

"De ervaring toont aan dat zo een netwerk criminaliteit kan voorkomen. Als de politie een buurtonderzoek houdt na een diefstal of inbraak, blijkt er altijd wel iemand te zijn die iets gezien of gehoord heeft. We moeten dus ieders ogen en oren beter gebruiken, dag en nacht", aldus Partyka. "De procedure is dat een handelaar eerst de politie waarschuwt en daarna zijn/haar collega's via een WhatsApp-groep. We zijn blij dat twee handelaars de coördinatie van het nieuwe netwerk op zich hebben genomen en we verwachten dat er zich nog meer handelaars zullen aansluiten", besluit Partyka.