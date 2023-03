Tijs Vanneste wordt peter van nieuw kinderziekenhuis in Geel: "Geen seconde getwijfeld"

Daarnaast zal Vanneste de kinderafdeling vooral mee promoten. Hij werkt momenteel aan een promofilmpje en gaat de komende periode rond in de regio om geld in te zamelen. “Ik heb vernomen dat het ziekenhuis voorzien is om de klinische omgeving in te richten, maar de charme moet vanuit onszelf komen. Het ziekenhuis is daarom nog opzoeken naar giften", zegt Vanneste.

Momenteel zijn de werken volop aan de gang. Het ziekenhuis hoopt de vernieuwde afdeling in 2025 te kunnen openen. Wie graag een gift doet, kan dat doen via de website van het Dimpnafonds.