Twee vrouwen uit Jabbeke en Oudenburg roepen op: "Gooi geen eten over de draad van onze paarden."

“Onze paarden staan altijd buiten en krijgen hooi en extra korrels", zegt Nefeli. Elke dag komt ze samen met Kelly minstens twee keer naar de paarden kijken. “Toen we een kleine twee weken geleden telefoon kregen dat het met één van de paarden niet goed ging, contacteerden we een veearts. Die stelde de diagnose vast: levensbedreigende koliek. We moesten het dier laten inslapen."

Volgens de vrouwen is vreemd voedsel de boosdoener. “Mensen gooien constant voedselafval over de draad”, zegt Kelly. “Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar op heel veel weiden. Die mensen bedoelen het vast goed, maar voor de paarden kan dat grote gevolgen hebben." De twee doen daarom een extra omroep om absoluut geen voedsel meer te geven aan de dieren. De boodschap hangt in vier talen aan de omheining van de wei.