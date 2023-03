Universiteit Gent werkt mee aan onderzoek De Lijn om aantal valpartijen bij tramsporen te verminderen

De Lijn en de stad Gent zoeken al een hele tijd naar manieren om het aantal valpartijen aan tramsporen te verminderen. In Gent bezeren zo’n 500 fietsers zich jaarlijks bij een val aan een tramspoor, volgens cijfers van de ziekenhuizen. Afgelopen herfst stelde De Lijn een proefopstelling op aan de stelplaats in Gentbrugge om er rubberen vulmiddel in de tramsporen uit te proberen. De eerste resultaten waren positief, de testcase gaat nu verder op een deeltje spoor dat ook echt gebruikt wordt. De Universiteit Gent zal verouderingsproeven uitvoeren om al na enkele maanden te weten hoe duurzaam het middel is als het verschillende jaren gebruikt zou worden. "We wachten nu op een 'go' van De Lijn om me de proeven te starten", zegt professor Ludwig Cardon van UGent.