Wandeling van 133 kilometer doorheen Bosland mogelijk vanaf de zomer 

"Vanaf de zomer kan je een langeafstandswandeling van 133 kilometer door Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt in Bosland afleggen, verspreid over zo'n 4 dagen", vertelt Niek Janssens, directeur Toerisme in Lommel. De wandeling werd voorgesteld op de jaarlijkse tipgeversdag voor een 40-tal Bosland-ondernemers in Centerparcs De Vossemeren in Lommel.

De route van de wandeling vormt een grote lus verspreid over de 4 gemeenten van Bosland. "Je kan kiezen op welke plek je start en eindigt", verklaart Janssens. "Op voorhand kan je plannen waar je wil overnachten. Dat kan bijvoorbeeld in een tent op een camping zijn, maar ook in een B&B of een hotel in Bosland. Ongeveer 80 procent van die wandeling is onverhard terrein, wat uniek is in België. Langeafstandswandelingen met veel asfalt zijn niet zo interessant. Binnen Bosland willen we de natuur en de mooie plekjes tonen en zo zijn er hier veel."