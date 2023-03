Vier mannen gearresteerd voor schietincident met luchtdrukgeweer in Bonheiden

Donderdag 2 maart heeft de politie vier verdachten gearresteerd voor een schietincident. Vanuit een wagen werd er op een huis in de Weynesbaan geschoten met een luchtdrukgeweer. Het schot was gericht op het raam van de leefruimte. Er was een duidelijke inslag zichtbaar en de kogel was blijven steken tussen de dubbele beglazing van het raam. Niemand raakte gewond.