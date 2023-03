Mensen met een handicap moeten tot twintig jaar wachten op zorgbudget

Uit cijfers die oppositiepartij PVDA opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat de wachttijd voor de meeste mensen met een handicap is toegenomen. Voor de groep met de laagste prioriteit liep de wachttijd tussen 2017 en 2022 op van 18 jaar en 4 maanden tot 20 jaar. De wachttijd voor de mensen in prioriteitengroep twee is ook sterk toegenomen. In 2017 bedroeg die iets minder dan 2 jaar. Ondertussen moeten zij 5 jaar en 3 maanden wachten op de financiële steun.