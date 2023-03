Wat als het (stik)stof is gaan liggen? "Regering-Jambon I is niet juridisch, maar feitelijk voorbij"

Wat is rechtsgeldig en wat niet? En waarover kan er al dan niet worden gestemd in het Vlaams Parlement? Het blijkt niet allemaal eenduidig te zijn.

"Dit is op zijn minst merkwaardig, en het leidt ook tot moeilijk functioneren", zegt Patricia Popelier. "Als er ruzie is, zijn er hoogdagen", stelt Johan Van de Lanotte vast. "In elk geval is de Vlaamse regering niet ontslagnemend en kan ze voortwerken." Maar over de slagkracht van de ploeg van Jambon kan je wel twijfels hebben. Johan Vande Lanotte heeft er geen goed oog in: "Jambon I is voorbij. Niet juridisch, maar wel feitelijk."

Grondwettelijke of politieke spitstechnologie van de bovenste plank? Of tovert Jan Jambon toch nog in extremis een stikstofakkoord uit zijn hoed? Wordt morgen vervolgd in het Vlaams Parlement.