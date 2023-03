Wat staat er in de conceptnota over stikstof die de Vlaamse regering verdeelt?

Vooral dat laatste ligt hypergevoelig bij CD&V. Want met 0,025 procent is de uitstootnorm voor de landbouw nog steeds strenger dan de 1 procent voor de industrie. Het onderscheid dat daarvoor in de nota wordt gemaakt “deugt juridisch”, zo staat te lezen. Volgens De Pue zijn daar argumenten voor en tegen te bedenken. “Ammoniak, dat vooral in de landbouw wordt uitgestoten, slaat dichter bij de bron neer. Daardoor heb je sneller een effect bij de bron van uitstoot. Langs de andere kant kijkt men ook naar de totale uitstoot die in de natuur neerkomt — onafhankelijk of het van ammoniak of van stikstofoxiden afkomstig is. Dat zijn elementen waardoor je dus kan zeggen dat een onderscheid niet nodig is, omdat je toch naar de som kijkt.”