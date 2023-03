Matterhorn verdwijnt van Toblerone-verpakking: heeft een berg dan rechten?

De bescherming van herkomstbenamingen volgens het merkenrecht gaat dus in se over de link tussen het product en de regio, en niet over de afbeelding of dergelijke in het logo. "Het merkenrecht vertrekt altijd vanuit de bescherming van de consument", legt Valgaeren uit. "Als de consument moeilijk kan inschatten of een product effectief uit de gelinkte regio komt, dan stelt de wet al dat je die niet mag gebruiken. Indien er helemaal geen link meer is tussen de merknaam of het logo en de plaats waar het gemaakt wordt, zoals bij Toblerone nu, dan zal je snel van een kale reis terugkomen."