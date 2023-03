Teller inzamelactie slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië staat op 11,6 miljoen euro

De teller staat daarmee in het totaal op 11,6 miljoen euro. Ter vergelijking: in Nederland stond de teller van het ingezamelde geld bij een laatste tussenstand op 22 februari al op 108 miljoen euro. De laatste grote inzamelactie van het Belgische Consortium 12-12 was voor Oekraïne vorig jaar. Toen werd alles samen 29 miljoen euro ingezameld.

"We zijn enorm dankbaar voor deze enorme solidariteit en de steun van alle media in het land", klinkt het bij het Consortium. "We zijn dankbaar voor de enorme vrijgevigheid van het publiek, individuen, bedrijven en overheden."

"Deze vrijgevigheid is essentieel, want het leed veroorzaakt door de aardbevingen is onbeschrijfelijk", gaat het persbericht voort. "Miljoenen mensen hebben alles nodig: onderdak, drinkwater, gezondheidszorg, voedsel, dekens, kleding, maar ook psychosociale hulp, onderwijs en bescherming."