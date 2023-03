200 actievoerders bezetten kruispunt Gent na aanrijding fietser en eisen maatregelen: "Elke dag zie ik een ongeluk gebeuren"

"Om de twee dagen sterft er een zwakke weggebruiker in het verkeer", klinkt het bij de Gentse Fietsersbond. "Dat kunnen we niet tolereren." De bond vraagt maatregelen, met de brede steun van heel wat gewone mensen uit de buurt. Ook actiegroepen Ledeberg Breekt Uit, Extinction Rebellion, Critical Mass en het Gents Milieufront eisen dat er iets gebeurt.

"We willen dat auto's en fietsers niet meer tegelijk groen krijgen, dat is een levensgevaarlijke situatie", zegt een bezorgde ouder. Een buurtbewoner benadrukt dat er vaak ongevallen gebeuren. "Elke week is het prijs, het zijn lichte ongevallen die de statistieken niet halen, maar die wel verontrustend zijn." Een andere actievoerder sluit zich aan. "Er gaat enorm veel aandacht naar de auto. We zijn 2023 dat klopt niet meer." Een vader rijdt hier elke dag met zijn zoon voorbij. "Ik houd telkens mijn hart vast.