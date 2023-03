Stad Lier geeft positief advies voor erkenning van Turkse Tulpenmoskee

Zo heeft de stad ook geen zicht op de aansturing van Diyanet. Met meer dan 60 moskeeën is dat de grootste koepel van Turkse moskeeën. Volgens een PANO-reportage uit 2021 is Diyanet een Turks overheidsorgaan dat het beheer van de godsdienst regelt, met een zetel in België. Imams in de koepel komen doorgaans uit Turkije en worden ook betaald door Turkije. "Wij kunnen niet weten of de Turkse overheid zich rechtstreeks mengt in de werking van de moskee in Lier. Dat nagaan vereist politionele bevoegdheden en mogelijkheden om buitenlandse relaties en geldstromen te onderzoeken. Daar hebben wij zelfs geen bevoegdheid over. Elk advies dat we op dat vlak zouden geven, zou waardeloos en subjectief zijn."