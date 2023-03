Alle winkels van Delhaize in eigen beheer worden overgelaten aan zelfstandige uitbaters

Zelfstandigen baten nu al het merendeel van de Delhaize-winkels uit onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go. Dat gaat in totaal om 636 zelfstandige uitbaters. Momenteel heeft Delhaize nog 128 supermarkten in eigen beheer in ons land. De directie wil nu alle winkels in één model onderbrengen. De 128 winkels in eigen beheer zullen dus worden overgedragen aan zelfstandige uitbaters.



"Het is de enige optie om te kunnen blijven investeren in een duurzame toekomst voor Delhaize", zegt de directie in een mededeling. Volgens Delhaize draaiden de zelfstandige winkels de voorbije jaren telkens betere cijfers, terwijl de supermarkten in eigen beheer hun resultaten zagen dalen. "We willen de nadruk leggen op lokale verankering en ondernemerschap. Door te kiezen voor dit model, kunnen we ons flexibel aanpassen aan een snel evoluerende markt."



Alle medewerkers van de winkels in eigen beheer behouden hun werk, ze maken mee de overstap, zegt de directie nog. De omvorming naar een franchisemodel zal op termijn wel leiden tot banenverlies op het hoofdkantoor. "Het aantal vertrekken zal tot een minimum beperkt worden."