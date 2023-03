Archeologen vinden grafveld en woning uit de IJzertijd in Oud-Turnhout

Deze opgravingen zijn een aanvulling op eerdere onderzoeken van de regio. "In Oud-Turnhout zijn al verschillende opgravingen geweest. Het onderzoek dat we nu aan het uitvoeren zijn, is een hele mooie aanvulling op eerdere resultaten die al aan het licht zijn gekomen, legt Verrijckt uit. "Een grafveld uit de metaaltijden was eerder nog niet aangetroffen in Oud-Turnhout."