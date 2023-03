"Water op aarde is nog ouder dan de zon": astronomen vinden ontbrekende schakel voor water in het zonnestelsel

"De samenstelling van het water in de schijf lijkt sterk op die van water op kometen in ons eigen zonnestelsel", zegt Tobin. "Dit is een bevestiging van het idee dat het water in planetenstelsels miljarden jaren geleden al in de interstellaire ruimte is gevormd en relatief onveranderd door zowel kometen als de aarde is geërfd. Dat betekent dat we de oorsprong van het water in ons zonnestelsel nu kunnen herleiden tot vóór de vorming van de zon."