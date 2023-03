AZ Groeninge in Kortrijk behaalt als eerste ziekenhuis Gault&Millau-label voor patiëntenmaaltijden

“We hebben een heel traject doorlopen met het ziekenhuis. Maar voor we aan dat traject begonnen, hebben we onderzocht of het de moeite was. We hebben gekeken naar welke producten ze gebruikten, hoe ze werkten en welke motivatie er was bij het keukenpersoneel. Dat zat allemaal goed. We hebben dan samen als team gewerkt aan de maaltijden zelf en zo stappen gezet”, zegt Marc Declerck, CEO Gault&Millau.

“Er zijn geen mirakels nodig om het vereiste niveau te halen. Je moet met goede producten werken, een aantal gemotiveerde chefs hebben en de financiële middelen. Die zaken zijn hier allemaal ter beschikking.