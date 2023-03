Koningin Mathilde woont balletgala bij van Wim Vanlessen in Antwerpen

Gisterenavond heeft Koningin Mathilde de eerste editie van het balletgala "Time to Dance" bijgewoond in de Koningin Elizabethzaal in Antwerpen. Het dansgala is samengesteld door Wim Vanlessen, die 25 jaar lang sterdanser was bij Opera Ballet Vlaanderen. In 2019 nam hij daar afscheid.