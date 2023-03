Bellewaerde Park in Ieper investeert 17 miljoen euro voor nieuw pretparkseizoen

De bestaande verblijven van de leeuwen, Amoertijgers, Rothschildgiraffen en Grévyzebra’s worden volledig aangepast. In plaats van het hekwerk komen er natuurlijke barrières zoals water. Over de verblijven komen wandelbruggen zodat je bij de dieren kan binnenkijken. Op die manier zal je de dieren àltijd kunnen zien.

Voor de verwarming van de stallen is gekozen voor geothermie. Die verwarmingstechniek onttrekt warmte aan de ondergrond, via 30 boringen van 100 meter diep. De geothermische installatie wordt ook gebruikt om het vernieuwde restaurant te verwarmen. Dat is het restaurant in het KidsPark. Het self-service restaurant "The King's Table werd volledig in een Middeleeuws jasje gestoken.