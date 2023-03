Brandweer voert actie in Brussel voor meer mensen en middelen: "We zitten op ons tandvlees"

Na de Vlaamse boeren vorige week vrijdag is het vandaag de beurt aan de brandweer. "Want ook wij zitten op hun tandvlees", zucht Bart Van Melkebeke. "Extra middelen zijn dringend nodig. We hebben momenteel met een tekort aan operationeel personeel, zowel bij de brandweer als bij de ambulancediensten. We vrezen dat de veiligheid van de burgers zo in het gedrang kan komen."