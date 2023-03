Britse regering stelt omstreden migratieplan voor in parlement: "Wetten van gisteren schieten simpelweg hun doel voorbij"

Minister van Binnenlandse Zaken Braverman zegt dat de harde aanpak nodig is omdat het systeem "overweldigd" wordt en de instroom aan bootvluchtelingen moet stoppen. Het voorbije jaar kwamen 45.000 mensen met bootjes aan in het Verenigd Koninkrijk. Een aantal dat stelselmatig gestegen is: in 2021 ging het nog om 28.000, in 2020 om 8.500 mensen. Het aantal ligt wel beduidend lager dan in een land als Italië, waar vorig jaar in totaal zo'n 100.000 migranten en vluchtelingen via de Middellandse Zee het land binnenkwamen.