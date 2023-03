Busbouwer Van Hool uit Lier zoekt 125 nieuwe medewerkers terwijl 100 arbeiders technisch werkloos thuis zitten

De aankondiging is opmerkelijk aangezien 100 vaste medewerkers van Van Hool technisch werkloos thuis zitten. Volgens Van Hool heeft dat te maken met een verschil in profiel en competenties. "We staan daarover in nauw overleg met de vakbonden. We kunnen die werknemers helaas niet inzetten voor alle nieuwe orders. Ondanks verschillende pogingen en trajecten om dit via opleiding bij te sturen", aldus Snauwaert. "Al benadruk ik dat we ook deze mensen opnieuw bij Van Hool hopen te verwelkomen als de orders blijven binnenlopen."