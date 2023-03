Misbruik na de scheiding: campagne #mijnkeerpunt wil taboe doorbreken, want geweld eindigt niet altijd als de relatie stopt

Meer dan een vijfde van de Belgische vrouwen heeft te maken met seksueel of fysiek geweld van de huidige of voormalige partner. Specifieke cijfers van geweld gepleegd door ex-partners zijn er niet in ons land, maar we weten wel uit een Europese studie in 28 landen dat 16 procent van de gewelddadige situaties in België zich voordoen ná de relatie.