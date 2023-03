Chinese president Xi Jinping haalt fors uit naar Westen: "VS wil opmars van China boycotten"

"De westerse landen, aangevoerd door de VS, streven naar een verregaande beteugeling, uitsluiting en onderdrukking van China, waardoor onze ontwikkeling voor ongekend grote uitdagingen staat", zo klonk het. Xi zei dat in een vergadering met topfunctionarissen, in de zijlijn van het Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement. Zijn uitspraken staan alleen in het Chinese verslag van de vergadering en werden niet in het Engels vertaald.