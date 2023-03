De stad Lier wil zelf leegstaande winkelpanden opkopen: "Maar we willen niet jagen met de fanfare op kop"

"Het is niet de bedoeling om als stad puur huisbaas gaan spelen van een aantal winkels, dan kan je gewoon de privémarkt zijn rol laten spelen", zegt de burgemeester. "Wij moeten ons richten op panden die heel moeilijk te herbestemmen zijn, of waarvan het potentieel onderbenut wordt. Dat is de oefening die we moeten maken. Maar zeggen welke panden we moeten hebben, is het slechtste wat je kan doen."